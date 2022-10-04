Президент Латвии Левитс убежден, что Украина готова вступить в НАТО: "Для Альянса это очень хорошая возможность получить такую сильную страну в своем составе"
Такое мнение он высказал в ходе дискуссии на Варшавском форуме безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"НАТО является оборонным союзом, и Украина должна стать членом этого оборонного объединения, поскольку она нуждается в надежных гарантиях безопасности", - сказал Левитс.
Он отметил оборонительный характер Североатлантического альянса, заметив, что "никто в Риге, Берлине или Париже не думает, как захватить Москву или Калининград".
По словам Левитса, украинское общество, которое "без сомнения является частью европейского сообщества", и украинская армия, которая за время войны с россией "приобрела большой боевой опыт успешной обороны страны", убедительно доводят готовность страны к членству в Альянсе.
"Украинское общество и украинская армия являются мощными мотиваторами вступления Украины в НАТО, и для НАТО это очень хорошая возможность получить такую сильную страну в своем составе", - сказал президент Латвии.
По его мнению, сейчас главной задачей союзников является создание правовых оснований для принятия Украины в Альянс.
"Сегодня мы должны думать, как присоединить Украину к НАТО, потому что мы видим ее готовность стать новым сильным участником НАТО", - заявил латвийский лидер.