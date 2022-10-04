Байден сообщил Зеленскому о новом пакете помощи для Украины в размере 625 млн дол., - Белый дом

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько, сколько потребуется, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму 625 миллионов долларов, который включает дополнительное оружие и оборудование, в том числе HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что американский президент также подтвердил неизменную готовность США "возложить серьезные расходы" на любое физическое, юридическое лицо или страну, которые оказывают поддержку попыткам российской аннексии.

"Он приветствовал успех соглашения, которое позволило обеспечить безопасный экспорт украинского зерна на мировые рынки, и отметил необходимость обеспечить его продолжение", - уточнили в Белом доме.

Байден также отметил продолжающиеся усилия Соединенных Штатов по сплочению мира вокруг усилий Украины по защите своей свободы и демократии, закрепленных в Уставе ООН.

Отмечается, что вместе с Байденом в разговоре также приняла участие вице-президент США Камала Харрис.

Читайте также: Байден подписал закон о выделении Украине 12,4 млрд долл., - Белый дом