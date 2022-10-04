Новости

Зеленский обсудил с лидером партии "Братья Италии" Мелони дальнейшую поддержку Украины

2 70115
Зеленский обсудил с лидером партии "Братья Италии" Мелони дальнейшую поддержку Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером итальянской политической силы "Братья Италии" Джорджей Мелони.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Основными темами переговоров стали постепенное развитие украинско-итальянских отношений, помощь Украине со стороны Италии и необходимость жесткой реакции международного сообщества на новые преступные действия российского агрессора против суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

"Решение России относительно очередной попытки аннексии части территории Украины ничтожны и не меняют реальности. Нельзя допустить повторения крымского сценария. Территориальная целостность Украины должна быть и будет восстановлена", - подчеркнул президент.

Обсуждались меры реагирования на недавние преступные действия России на многостороннем уровне, в частности, в рамках ООН и других ключевых международных площадок. В этом контексте Зеленский также отметил необходимость введения дополнительных санкций против России.

Кроме того, Зеленский проинформировал собеседницу о принятом решении подать официальную заявку на членство Украины в НАТО и ожидание прохождения Украиной пути в Альянс по ускоренной процедуре. "Еще до членства в НАТО Украина должна получить четкие и юридически обязывающие гарантии коллективной безопасности", – отметил он.

Читайте также: Ди Майо о поддержке Украины: Правительство Италии решило быть на стороне свободы

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ан Мур
    В Бірмінгемі проходить з'їзд Консервативної партії Великобританії. Одне з рішень з'їзду: створити відділ підтримки, співпраці партіїї з Україною; його буде очолювати Борис Джонсонюк.
  • Юрий Неважно cc2c59e4
    слуги народа...братья италии...сёстры бразилии...
  • Trevo Trow
    "Братів Італії" очолює жінка - це гіперсексизм.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости