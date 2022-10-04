Финляндия готовит девятый пакет военной помощи для Украины
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В Финляндии завершается подготовка к отправке в Украину девятой партии военной помощи.
Об этом заявил министр обороны Антти Кайкконен во время выступления перед парламентом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Он (новый пакет помощи – ред.) вряд ли будет последним. Мы должны быть готовы поддерживать Украину еще длительное время", - заявил Кайкконен.
По его словам, решение об отправке новой партии помощи будет принято в ближайшее время.
С начала полномасштабного вторжения Финляндия предоставила Украине восемь пакетов военной помощи, общая стоимость которой оценивается в 92,3 млн. евро.