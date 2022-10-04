В ожидании ВСУ российские оккупанты минируют Кременную, - Гайдай

В городе Кременная Луганской области, что на пути контрнаступления ВСУ, дислоцируется большое количество российских военных. Они минируют территорию вокруг города.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"У нас есть информация, что достаточно много там (в Кременной - Ред.) оккупантов. Они все подряд минируют – разбрасывают мины-лепестки, минируют дороги, здания. То есть готовятся к обороне или к тому, чтобы замедлить продвижение Вооруженных сил Украины", - отметил он.

Гайдай добавил, что Кременная – важное направление для ВСУ, потому что из этого города открываются пути на Старобельск, Рубежное и Северодонецк.

В начале октября украинские войска освободили село Торское возле Лимана и начали накрывать огнем подразделения противника в Кременной.

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