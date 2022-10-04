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МИД РФ вызвал посла Казахстана из-за возвращения в Астану посла Украины, говорят "заверения не выполнены"

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МИД РФ вызвал посла Казахстана из-за возвращения в Астану посла Украины, говорят "заверения не выполнены"
Посла Казахстана вызвали в МИД России в связи с возвращением в Астану украинского посла Петра Врублевского.

Казахстанский посол в России Ермек Кошербаев был вызван в МИД РФ после того, как появились сообщения о возвращении в Астану украинского посла Петра Врублевского, передает Цензор.НЕТ.

"К глубокому сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар "никогда не вернется" в Астану, не выполнены. Этот персонаж снова появился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы "просто собрать вещи и забрать семью". Не скрываясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии", - заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

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Топ комментарии

  • Алекс Скела
    Машуня!
    Такие смертельные обиды лечатся только большим-пребольшим количеством водочки!
    Заманчиво, а?
  • stels400
    МЗС РФ іде в дупу.Це рішення і справи Казахстану.
  • boris kravchenko 13aea087
    Ещё пару раз в москве вызовут на ковёр казахского посла, и Казахстан подаст заявку на вступление в НАТО
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