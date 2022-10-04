МИД РФ вызвал посла Казахстана из-за возвращения в Астану посла Украины, говорят "заверения не выполнены"
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Посла Казахстана вызвали в МИД России в связи с возвращением в Астану украинского посла Петра Врублевского.
Казахстанский посол в России Ермек Кошербаев был вызван в МИД РФ после того, как появились сообщения о возвращении в Астану украинского посла Петра Врублевского, передает Цензор.НЕТ.
"К глубокому сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар "никогда не вернется" в Астану, не выполнены. Этот персонаж снова появился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы "просто собрать вещи и забрать семью". Не скрываясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии", - заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.