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ЕС согласовал новые санкции против РФ, в том числе ограничение цены на российскую нефть, - Йозвяк

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ЕС согласовал новые санкции против РФ, в том числе ограничение цены на российскую нефть, - Йозвяк
Представители государств Европейского Союза во вторник достигли предварительной договоренности по поводу нового пакета санкций против России из-за ее войны с Украиной, в том числе и ограничения цены на российскую нефть.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на семерых европейских дипломатов, а также корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

И Politico, и Джозвяк утверждают, что официальное решение о восьмом пакете санкций против России будет принято уже в среду. В него входит и ограничение цен на российскую нефть, против чего раньше выступали Греция, Кипр и Мальта.

Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях. В него входят, в частности, запрет торговли с РФ на сумму 7,5 миллиарда евро и юридическая основа ограничения цен на российскую нефть.

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Также в проекте восьмого пакета санкций, подготовленных Европейской комиссией, предусмотрены запреты на импорт части российской сталелитейной и ювелирной продукции, а также ограничения по экспорту в РФ ряда продовольственных товаров.

В ЕС рассчитывали, что договоренность о новом пакете санкций против России или, по крайней мере, основная часть пакета, появится на заседании Европейского совета, которое состоится в конце этой недели.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Спокійної ночі мій незламний народе!!!😘
  • Al-Goritm Ain-Moment
    "Знайте все, русофобы! Никто и никогда не ставил россию на колени! Она как валялась всегда в луже собственной ссанины, так и валяется. Никто так и не смог ее оттуда поднять и поставить не то что на ноги, а хотя бы на колени".
    (Из просторов интернета😁)
  • Petrov Viktor
    Гойда...Гойда...Гойда...

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