ЕС согласовал новые санкции против РФ, в том числе ограничение цены на российскую нефть, - Йозвяк

Представители государств Европейского Союза во вторник достигли предварительной договоренности по поводу нового пакета санкций против России из-за ее войны с Украиной, в том числе и ограничения цены на российскую нефть.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на семерых европейских дипломатов, а также корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

И Politico, и Джозвяк утверждают, что официальное решение о восьмом пакете санкций против России будет принято уже в среду. В него входит и ограничение цен на российскую нефть, против чего раньше выступали Греция, Кипр и Мальта.

Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях. В него входят, в частности, запрет торговли с РФ на сумму 7,5 миллиарда евро и юридическая основа ограничения цен на российскую нефть.

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Также в проекте восьмого пакета санкций, подготовленных Европейской комиссией, предусмотрены запреты на импорт части российской сталелитейной и ювелирной продукции, а также ограничения по экспорту в РФ ряда продовольственных товаров.

В ЕС рассчитывали, что договоренность о новом пакете санкций против России или, по крайней мере, основная часть пакета, появится на заседании Европейского совета, которое состоится в конце этой недели.