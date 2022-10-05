В Харьковской области ежедневно задерживают российских военных, потерявшихся в местных лесах, - МВД

На Харьковщине почти каждый день находят скрывавшихся в лесу российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"Едва ли не каждый день обнаруживают потерявшихся в местных лесах российских военных. Из-за голода они выходят в населенные пункты, где их задерживают специалисты МВД. И соблюдая требования Женевских конвенций, пополняют обменный фонд", - говорится в сообщении.

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