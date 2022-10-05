США инвестируют в производство боеприпасов, чтобы обеспечить нужды Украины, - Госдеп
Об этом заявила заместитель помощника государственного секретаря США по России, Украине и Евразии Лора Купер на брифинге в Пентагоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы очень внимательно следим за их темпами расхода боеприпасов, чтобы быть уверенными, что у них есть то, что нужно для контрнаступления", – сказала чиновница.
Купер выразила уверенность, что дополнительные системы HIMARS, предоставляемые США в новом пакете помощи, усилят возможности Украины на поле боя.
"США предоставляют дополнительные боеприпасы, но мы также инвестируем в производство боеприпасов. И мы видим, что наши союзники и партнеры инвестируют в производство боеприпасов. Мы провели встречу на прошлой неделе с союзниками и директорами по вооружениям, где обсудили пути, чтобы обеспечить постоянство индустриальной базы для дальнейшей поддержки Украины. Тем временем Россия обращается к Северной Корее и Ирану за помощью", – сравнила она.
Отвечая на вопрос журналистов о том, хватает ли Соединенным Штатам боеприпасов для собственных нужд и для оказания помощи Украине, представитель Госдепа подтвердила, что производство боеприпасов в стране наращивается.
"Со временем у нас будет постоянный темп производства как для нас самих, так и для украинцев", – пообещала она.
Комментируя вопрос о том, рассматривают ли США предоставление Украине ракет большой дальности ATACMS, Купер высказала мнение, что сейчас установки HIMARS позволяют Вооруженным Силам поражать большинство целей на поле боя.