США инвестируют в производство боеприпасов, чтобы обеспечить нужды Украины, - Госдеп

Соединенные Штаты "внимательно следят" за темпами расхода боеприпасов Вооруженными силами Украины, чтобы обеспечивать их потребности.

Об этом заявила заместитель помощника государственного секретаря США по России, Украине и Евразии Лора Купер на брифинге в Пентагоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы очень внимательно следим за их темпами расхода боеприпасов, чтобы быть уверенными, что у них есть то, что нужно для контрнаступления", – сказала чиновница.

Купер выразила уверенность, что дополнительные системы HIMARS, предоставляемые США в новом пакете помощи, усилят возможности Украины на поле боя.

"США предоставляют дополнительные боеприпасы, но мы также инвестируем в производство боеприпасов. И мы видим, что наши союзники и партнеры инвестируют в производство боеприпасов. Мы провели встречу на прошлой неделе с союзниками и директорами по вооружениям, где обсудили пути, чтобы обеспечить постоянство индустриальной базы для дальнейшей поддержки Украины. Тем временем Россия обращается к Северной Корее и Ирану за помощью", – сравнила она.

Также читайте: В новом пакете военной помощи Украина получит 4 системы HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронеавтомобилей MaxxPro, - Пентагон

Отвечая на вопрос журналистов о том, хватает ли Соединенным Штатам боеприпасов для собственных нужд и для оказания помощи Украине, представитель Госдепа подтвердила, что производство боеприпасов в стране наращивается.

"Со временем у нас будет постоянный темп производства как для нас самих, так и для украинцев", – пообещала она.

Комментируя вопрос о том, рассматривают ли США предоставление Украине ракет большой дальности ATACMS, Купер высказала мнение, что сейчас установки HIMARS позволяют Вооруженным Силам поражать большинство целей на поле боя.

Читайте: Байден сообщил Зеленскому о новом пакете помощи для Украины в размере 625 млн дол., - Белый дом