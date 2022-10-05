Россияне атаковали Белую Церковь дронами-камикадзе, есть пострадавшие. ВИДЕО (обновлено)
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
"Киевщина. Есть информация о нескольких взрывах в Белой Церкви. По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе. Из-за этого – пожары на объектах инфраструктуры. Есть один пострадавший.
Экстренные службы уже на месте работают. Информацию о разрушениях и потерпевших выясняем", - говорится в сообщении.
Позже Кулеба сообщил о повторных ударах.
"Повторная серия ударов дронами-камикадзе по инфраструктуре Белой Церкви.
Все экстренные службы работают.
Прошу жителей Киевщины оставаться в укрытиях! Опасность не миновала. Воздушная тревога по всей области продолжается", – добавил он.
Позже Кулеба проинформировал, что удары по Белой Церкви были нанесены дронами-камикадзе типа Shahed-136, всего 6 попаданий и взрывов. Пострадал один человек.
Также получила повреждения инфраструктура. В настоящее время идет ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС, тушение пожара продолжается.