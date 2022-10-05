Путин не может сдержать раскол между пропагандой и силовиками, - ISW

Президенту России Владимиру Путину не удается уравновесить требования все более радикальных националистов, а также сдержать раскол между пропагандой и силовиками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики определили три основных группы в нынешнем российском националистическом информационном пространстве: российские блоггеры и военные корреспонденты, бывшие российские офицеры и ветераны, а также российские силовики.

Путину необходимо сохранить поддержку всех трех этих фракций, чтобы поддерживать свои военные планы, но неудачи в Украине в сочетании с хаотической мобилизацией, по-видимому, разрушают радикальное националистическое сообщество в России, пишут аналитики.

"Пока Путин пытается успокоить это сообщество, показывая некоторых блоггеров на государственном телевидении, позволяя силовикам формировать собственные силы и продолжать наступательные операции вокруг Бахмута и Донецка, а также успокаивая ветеранов, отдавая приказы о мобилизации, как они давно требовали", - отмечают эксперт.

Среди самих блоггеров возникают расколы. Они стали все чаще подвергать сомнению военные полномочия и права друг друга предлагать рекомендации для российских вооруженных сил.

Они продолжают критиковать нападения главы Чечни Рамзана Кадырова на Минобороны РФ.

Кроме того, ветеранская община недовольна проведением путинской мобилизации.

Потрясение от провалов на фронте, мобилизация и ее неэффективное управление выставили на обозрение для россиян раскол кругов сторонников Путина.

"Они могут даже начать распространять представление о том, что Путин не полностью контролирует ситуацию. Последствия такого развития событий для его режима сложно предсказать", - отмечают аналитики.

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