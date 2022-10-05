ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов, - Генштаб

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стрелечье, Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар.

Об этом сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались двести двадцать четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг осуществляет перегруппировку подразделений своих войск по отдельным направлениям.

Противник обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, дистанционно минирует отдельные участки территории и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 9 ракетных и 6 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 27 населённых пунктов. В частности, Харьков, Шиповатое, Краматорск, Бахмут, Майорск, Гуляйполе, Зализничное, Андреевка, Белогорка, Вознесенск, Приднепровское.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Писаревка и Голышевское Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гранов, Огурцово, Гатище, Волчанск и Белый Колодезь;

на Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка и Спорное.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Опытное, Яковлевка и Юрьевка.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии пострадала инфраструктура более 24 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новополь, Ольговское, Первомайское.

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На Южнобужском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Вышетарасовка, Добрая Надежда, Ильинка, Марганец, Червоногригоровка, Никополь, Покровское, Великое Артаково, Андреевка, Степная Долина, Безымянное, Мирное, Луч, Широкое, Белогорка и Лозовое.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стрелка, Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар.

Во время покидания противником населенных пунктов Херсонской области враг минирует объекты инфраструктуры и частные помещения, запрещает любое перемещение местных жителей.

По имеющейся информации, на временно оккупированной территории АР Крым, в медицинских учреждениях города Евпатории, не хватает медицинских средств для лечения раненых оккупантов.

Противник испытывает проблемы с отдельными видами обеспечения во время проведения так называемой "частичной мобилизации". Так, был отправлен мобилизованный личный состав из учебного центра Молькино Краснодарского края обратно в Приморско-Ахтарск, в связи с неспособностью разместить, одеть и обеспечить питанием указанную категорию военнослужащих.

Российские оккупационные власти пытаются компенсировать потери личного состава за счет призыва местного населения временно занятых и оккупированных территорий Украины. Так, по имеющейся информации, мужчин из Луганска, без проведения медицинской комиссии и подготовки, после мобилизации сразу направляют на доукомплектование подразделений, понесших наибольшие потери.

Вечером, 3 октября текущего года, Силы обороны Украины нанесли удары по понтонной и паромной переправам противника через реку Днепр в Херсонской области. Общие потери врага уточняются.

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Подтверждено уничтожение зенитного ракетного комплекса С-300 в районе города Токмак, а также поражение вражеских позиций в районах населенных пунктов Гуляйполе и Орехов Запорожской области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 4 опорных пунктов, 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили один вертолет и 2 БпЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс, а также мостовую и понтонную переправу врага.