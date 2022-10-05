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Белый дом не поддержал "мирный план" Маска

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Белый дом не поддержал "мирный план" Маска
Администрация президента США не поддерживает идеи по урегулированию войны в Украине, высказанные руководителем Tesla Илоном Маском.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она отметила, что США продолжают соблюдать принцип "ничего об Украине без самой Украины".

Жан-Пьер подчеркнула, что когда дело доходит до дипломатии или переговоров, то все будет решать украинский народ.

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"Мы позаботимся о том, чтобы быть рядом с украинцами, когда они борются за свое - за свой суверенитет. И их - это решение об их суверенитете, об их свободе, об их демократии будет приниматься вместе с ними", - сказала она.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Требую референдум по отделению 50% акций Тесла в пользу Украины.
  • Red_Sky_On
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Слать следом за кораблем эту трамповскую консерву.
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