Россия и Беларусь не смогут использовать ссуды МВФ для получения долларов США, - Байден

Байден запретил государственному казначейству США принимать от России и Беларуси специальные права заимствования в обмен на доллары.

Об этом сообщили в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

"В понедельник 4 октября президент подписал указ №6899 "Законопроект о запрещении обмена специальных прав заимствований для России и Беларуси", которым запретил министру финансов участвовать в операциях обмена специальных прав заимствований, принадлежащих России и Беларуси", - отмечается в документе.

Закон будет действовать в течение пяти лет после его принятия. Также его действие может прекратиться досрочно, если президент США подтвердит Конгрессу, что Россия и Беларусь "прекратили дестабилизационную деятельность по суверенитету и территориальной целостности Украины".

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Специальные права заимствования – платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Оно подлежит обмену на свободно конвертируемые валюты.