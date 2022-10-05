Общие боевые потери РФ с начала войны - около 61 тыс. человек, 266 самолетов, 232 вертолета, 2435 танков, 1414 артсистем, 5038 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 5 октября потери личного состава противника составляют около 61 000 человек.