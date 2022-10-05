Новости • Агрессия России против Украины

Генассамблея ООН соберется на заседание для обсуждения аннексии РФ украинских территорий

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Генассамблея ООН соберется на заседание для обсуждения аннексии РФ украинских территорий
Генеральная Ассамблея ООН созвала срочное заседание в следующий понедельник для обсуждения объявленной Россией аннексии четырех частично оккупированных регионов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство AFP.

На встрече 193 страны-члены ООН обсудят резолюцию по готовящейся аннексии после того, как Россия наложила вето на осуждение в Совете Безопасности ООН на прошлой неделе, сообщили дипломатические источники во вторник.

Генассамблея соберется по просьбе Украины и Албании.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Результатом термінового засідання буде, напевно, глибоке занепокоєння
  • Valter Valter
    Принесите в ООН коробки с коронками и другими пыточными принадлежностями росийских гестаповцев и поставьте на стол рашистскому питарасу. И поставьте вопрос о исключении Фашистской Риzии из состава ООН. Пора уже етих импотентов приводить в реальность.
  • Red_Sky_On
    Більш ніж клянчити зерно для голодаючої Африки ця контора біль ні на що не здатна......
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