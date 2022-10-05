Путин утвердил ратификацию "договора о принятии" в состав РФ "ДНР", "ЛНР", подконтрольных российской армии территорий Запорожской и Херсонской областей, - росСМИ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Президент России Владимир Путин 5 октября утвердил ратификацию договора о принятии "ДНР", "ЛНР", подконтрольных российской армии территорий Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.
Как передает УП, Путин назначил Дениса Пушилина временным исполняющим обязанности "главы ДНР", Леонида Пасечника – тво "главы ЛНР", Евгения Балицкого – тво "губернатора" Запорожской области, Владимира Сальдо – тво "губернатора Херсонской области".
Именно с этими лицами российский президент 30 сентября подписал фиктивные и юридически ничтожные "договоры" о "принятии" оккупированных территорий украинского востока и юга в состав РФ.
Херсонский ставленник Кремля Кирилл Стремоусов уже заявил, что таможенный контроль на границе между Херсонской областью и Крымом перестал существовать.