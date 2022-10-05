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Путин утвердил ратификацию "договора о принятии" в состав РФ "ДНР", "ЛНР", подконтрольных российской армии территорий Запорожской и Херсонской областей, - росСМИ

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Путин утвердил ратификацию "договора о принятии" в состав РФ "ДНР", "ЛНР", подконтрольных российской армии территорий Запорожской и Херсонской областей, - росСМИ
Путин утвердил ратификацию "договора о принятии" четырех регионов в состав России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Президент России Владимир Путин 5 октября утвердил ратификацию договора о принятии "ДНР", "ЛНР", подконтрольных российской армии территорий Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

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Как передает УП, Путин назначил Дениса Пушилина временным исполняющим обязанности "главы ДНР", Леонида Пасечника – тво "главы ЛНР", Евгения Балицкого – тво "губернатора" Запорожской области, Владимира Сальдо – тво "губернатора Херсонской области".

Именно с этими лицами российский президент 30 сентября подписал фиктивные и юридически ничтожные "договоры" о "принятии" оккупированных территорий украинского востока и юга в состав РФ.

Херсонский ставленник Кремля Кирилл Стремоусов уже заявил, что таможенный контроль на границе между Херсонской областью и Крымом перестал существовать.

Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Yev Mir
    Щоб лани широкополі, І Дніпро, і кручі Стали вам поперек горла, москалі іпучі .
  • vsbu vsbu
    Ну що - большому кораблю - ну ви зрозуміли
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