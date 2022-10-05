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Атака дронами на Белую Церковь: БПЛА вылетели с юга, половину удалось сбить

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Атака дронами на Белую Церковь: БПЛА вылетели с юга, половину удалось сбить
Россияне направили иранские дроны-камикадзе на Белую Церковь с оккупированных территорий на юге страны. Атаковали около 12 беспилотников, половину из них защитникам Украины удалось сбить.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Около 12 дронов атаковали с юга Украины. Шесть были сбиты: 3 - зенитно-ракетными войсками на юге, а еще 3 - авиацией воздушных сил", - рассказал он.

По его словам, таким образом, Россия ищет слабые места в противовоздушной обороне Украины.

"Их нужно сбивать всеми имеющимися средствами", - добавил Игнат.

Также смотрите: Россияне атаковали Белую Церковь дронами-камикадзе, есть пострадавшие. ВИДЕО (обновлено)

Напомним, ночью в среду, 5 октября, российские оккупанты дважды ударили иранскими дронами-камикадзе по Белой Церкви Киевской области. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры.

Позже стало известно, что по городу было зафиксировано 6 попаданий и взрывов из дронов-камикадзе Shahed-136. Один человек пострадал.

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Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Хтось в БЦ наводить ці дрони. Шукайте коригувальників!
  • Sea Wolf
    Спитайте зелених довбонів ,куди вони грохнули мільярди? А їх можна було пустити на розробку і виробництво бойових дронів. Подякуємо наріду (щоб ви на кутні скалилися)
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Ось так. Копійчаними іранськими дронами змушують нас витрачати вартістний ракетний боєзапас та показувати розміщення ППО. Але ще прикріше, що якась країна третього світу одна спромоглася поставляти такі дрони кацапам тисячами в то час як ціла світова антипутінська коаліція чомусь надає нам подібне виключно в гомеопатичних дозах. Як це можна пояснити?
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