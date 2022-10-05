Атака дронами на Белую Церковь: БПЛА вылетели с юга, половину удалось сбить

Россияне направили иранские дроны-камикадзе на Белую Церковь с оккупированных территорий на юге страны. Атаковали около 12 беспилотников, половину из них защитникам Украины удалось сбить.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Около 12 дронов атаковали с юга Украины. Шесть были сбиты: 3 - зенитно-ракетными войсками на юге, а еще 3 - авиацией воздушных сил", - рассказал он.

По его словам, таким образом, Россия ищет слабые места в противовоздушной обороне Украины.

"Их нужно сбивать всеми имеющимися средствами", - добавил Игнат.

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Напомним, ночью в среду, 5 октября, российские оккупанты дважды ударили иранскими дронами-камикадзе по Белой Церкви Киевской области. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры.

Позже стало известно, что по городу было зафиксировано 6 попаданий и взрывов из дронов-камикадзе Shahed-136. Один человек пострадал.