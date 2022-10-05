Совбез РФ обещает "усилить меры безопасности" в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму планируют усилить "безопасность транспортной инфраструктуры", которой якобы грозят "диверсии" украинских спецслужб.

Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Опасность для транспортной инфраструктуры представляет диверсионно-террористическая деятельность украинских спецслужб, международных террористических организаций", - заявил он.

Патрушев пояснил, что в оккупированном Крыму планируется "оценить уязвимость" объектов транспортной инфраструктуры и обеспечить их инженерно-техническими средствами защиты.

Он также добавил, что не следует доверять охрану объектов транспортного комплекса на полуострове "неуполномоченным лицам, не прошедшим специальное обучение".

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Патрушев подчеркнул, что "возросла вероятность применения беспилотных летательных аппаратов с целью причинения вреда работе транспортного комплекса".

"Важно повысить готовность сил и средств реагирования на чрезвычайные события. С этой же целью провести совместные учения и тренировки. Также обращаю внимание на необходимость усиления охраны вокзалов, железнодорожных линий, путепроводов, мостов, портов, объектов трубопроводного транспорта и на повышение контроля за пассажирскими и грузовыми перевозками", - сказал он.

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Напомним, ранее в министерстве обороны России заявили, что причиной взрывов на складе под Джанкоем в оккупированном Крыму была диверсия.