Казахстан возмущен словами Захаровой о после Украины
Об этом заявил спикер МИД Казахстана Айбек Смадиаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, тональность заявлений Захаровой "дисонирует с характером союзнических отношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров". Он отметил, что МИД Казахстана вызовет российского посла Александра Бородавкина "для разговора" 5 октября.
Также высказывание Захаровой прокомментировал депутат Мажилиса Азат Перуашев – он назвал ее комментарии "неуместными и некорректными".
"Мы понимаем, что это связано с войной между Украиной и Россией, но Казахстан ни с кем не воюет. Поэтому мы требуем уважать наших представителей нашу государственность", - заявил депутат.
Ранее Захарова заявила, что "развитие ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского вызывает негодование".
"Этот персонаж снова появился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы "просто собрать вещи и забрать семью". Не таясь, он посещает дипломатические приемы как глава дипмиссии. Учитывая вышеуказанные обстоятельства, 4 октября в МИД России был вызван посол Казахстана Ермек Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости такой ситуации", - заявила представитель МИД страны-оккупанта.
Российских "дипломатов" возмутило заявление Врублевского от 21 августа, когда он сказал, что Вооруженные Силы Украины "пытаются убить больше россиян".
"Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. Вот и все", – сказал тогда дипломат.