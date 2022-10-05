Казахстан возмущен словами Захаровой о после Украины

Министерство иностранных дел Казахстана вызвало посла РФ после заявления спикера российского МИД Марии Захаровой по поводу украинского посла в РК.

Об этом заявил спикер МИД Казахстана Айбек Смадиаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, тональность заявлений Захаровой "дисонирует с характером союзнических отношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров". Он отметил, что МИД Казахстана вызовет российского посла Александра Бородавкина "для разговора" 5 октября.

Также высказывание Захаровой прокомментировал депутат Мажилиса Азат Перуашев – он назвал ее комментарии "неуместными и некорректными".

"Мы понимаем, что это связано с войной между Украиной и Россией, но Казахстан ни с кем не воюет. Поэтому мы требуем уважать наших представителей нашу государственность", - заявил депутат.

Также читайте: МИД РФ вызвал посла Казахстана из-за возвращения в Астану посла Украины, говорят "заверения не выполнены"

Ранее Захарова заявила, что "развитие ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского вызывает негодование".

"Этот персонаж снова появился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы "просто собрать вещи и забрать семью". Не таясь, он посещает дипломатические приемы как глава дипмиссии. Учитывая вышеуказанные обстоятельства, 4 октября в МИД России был вызван посол Казахстана Ермек Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости такой ситуации", - заявила представитель МИД страны-оккупанта.

Российских "дипломатов" возмутило заявление Врублевского от 21 августа, когда он сказал, что Вооруженные Силы Украины "пытаются убить больше россиян".

Также читайте: Захарова назвала позицию Дании по взрывам на "Северных потоках" "гадкой" и "противозаконной"

"Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. Вот и все", – сказал тогда дипломат.