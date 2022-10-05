Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: Обсудили подготовку армии к зиме и противодействие новым видам оружия

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Утро начало с очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. Представители разведки, штаба ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте. Среди других важных рассмотренных вопросов - стабилизация на только что оккупированных территориях, дальнейшее освобождение наших земель, противодействие новым видам оружия, которые начал использовать агрессор, и подготовка нашей армии к зимнему периоду", - рассказал президент.

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