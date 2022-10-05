Восьмой пакет санкций против России ослаблен, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Об этом Ландсбергис заявил в эфире Žiniai Radio, сообщает Цензор.НЕТ.
"Надо оценивать так, как есть, что время сильных пакетов уже прошло, при чтении представленных документов иногда создается впечатление, что исключений больше, чем самих санкций", - сказал Ландсбергис.
Однако это лучше, чем ничего, считает глава МИД Литвы. С принятием нового пакета санкций продолжается изоляция России
По словам министра, уже действующие санкции призваны "уменьшить или ликвидировать способность России производить оружие, которое оно ранее производило из материалов, произведенных в том же Европейском Союзе".
"Эти вещи достигнуты: Европейский Союз де-факто становится независимым от России (...), вторая вещь - способность России вооружиться современным оружием очень и очень усложнена", - сказал Ландсбергис.