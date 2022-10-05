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Восьмой пакет санкций против России ослаблен, - глава МИД Литвы Ландсбергис

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Восьмой пакет санкций против России ослаблен, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что достигнутая странами Европейского Союза принципиальная договоренность о восьмом пакете санкций против России слаба, но это лучше, чем ничего.

Об этом Ландсбергис заявил в эфире Žiniai Radio, сообщает Цензор.НЕТ.

"Надо оценивать так, как есть, что время сильных пакетов уже прошло, при чтении представленных документов иногда создается впечатление, что исключений больше, чем самих санкций", - сказал Ландсбергис.

Однако это лучше, чем ничего, считает глава МИД Литвы. С принятием нового пакета санкций продолжается изоляция России

По словам министра, уже действующие санкции призваны "уменьшить или ликвидировать способность России производить оружие, которое оно ранее производило из материалов, произведенных в том же Европейском Союзе".

"Эти вещи достигнуты: Европейский Союз де-факто становится независимым от России (...), вторая вещь - способность России вооружиться современным оружием очень и очень усложнена", - сказал Ландсбергис.

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    так, я помітила тренд - кожен наступний є слабкіший за попередній..., рашистські дружбани почувають себе ще впевненіше...
  • Garry Grant
    Да это было понятно. Имитация бурной деятельности от евроевнухов.
  • Sven Salumets
    Причина в том что для введения пакета санкции нужно единогласное решение всех стран ЕС, а этого достигнуть без компромисов практически невозможно - вспомите хотя бы Венгрию. Вот и получается то что получается. Но Ландсбергис тем не менее прав, Россию все больше изолируют методом медленного варения лягушки, в т.ч. для избежания самых безумных телодвижении. Доварим.
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