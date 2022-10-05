Деоккупация Луганской области началась, уже освобождены несколько населенных пунктов, - Гайдай. ВИДЕО
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Освобождение временно оккупированной территории Луганской области от российских захватчиков началось.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Деокупация Луганской области началась. Несколько населенных пунктов уже освобождены от российской армии и там уже Вооруженные Силы Украины поднимают украинский флаг. Двигаемся дальше, спасибо нашим Вооруженным Силам за такие замечательные новости", - отметил глава ОВА.