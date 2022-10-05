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Деоккупация Луганской области началась, уже освобождены несколько населенных пунктов, - Гайдай. ВИДЕО

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Деоккупация Луганской области началась, уже освобождены несколько населенных пунктов, - Гайдай. ВИДЕО
Освобождение временно оккупированной территории Луганской области от российских захватчиков началось.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Деокупация Луганской области началась. Несколько населенных пунктов уже освобождены от российской армии и там уже Вооруженные Силы Украины поднимают украинский флаг. Двигаемся дальше, спасибо нашим Вооруженным Силам за такие замечательные новости", - отметил глава ОВА.

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Топ комментарии

  • Шимус
  • Павло Васильович
    А если кацапы завтра аннексируют все до Ламанша? Всем поджать портки и бежать куда глаза глядят?) Серьезно???
  • Kare Resa
    Очень хорошие новости. Скоро Украина будет освобождена и в России будет новая власть и новый президент. Обращение к Алле Пугачевой. Уважаемая Алла Борисовна, когда вы станете президентом России или того, что от нее останется, просьба передать Украине пропагандистов таких, как Соловьев, Кисилев, Скабеева, Симоньян и д.р
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