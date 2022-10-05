Оккупанты нанесли ракетный удар по Гуляйполю. Погибли заместитель главы громады Савицкий и руководитель "Благоустрійсервісу" Косаренко
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Сегодня, 5 октября, оккупанты нанесли ракетный удар по Гуляйполю Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня враг убил двух наших земляков. В результате ракетных обстрелов города Гуляйполе погибли Александр Анатольевич Савицкий, заместитель главы местной громады и руководитель КП "Благоустрійсервіс" Александр Анатольевич Косаренко. Светлая память. Наши соболезнования всем родным и близким погибших. Эти люди никуда не сбежали, до последнего были на своих рабочих местах. Защищали и поддерживали непокоренный город-герой Гуляйполе", - говорится в сообщении.