Атака дронами на Белую Церковь: повреждено три здания инфраструктуры

В Белой Церкви Киевской области спасатели ликвидировали пожар, возникший из-за попадания вражеских дронов-камикадзе сегодня ночью, повреждены три здания инфраструктуры.

Об этом заявил начальник Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, "осуществлены все необходимые меры безопасности и ликвидирован пожар, возникший вследствие 6 попаданий дронов-камикадзе. Всего повреждено 3 здания инфраструктуры".

"О пострадавшем: его жизни ничего не угрожает", - заметил глава ОВА.

Кулеба проинформировал, что "органы местного самоуправления приняли решение, что сегодня в городе организуют образовательный процесс дистанционно".

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