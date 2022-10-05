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Атака дронами на Белую Церковь: повреждено три здания инфраструктуры

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Атака дронами на Белую Церковь: повреждено три здания инфраструктуры
В Белой Церкви Киевской области спасатели ликвидировали пожар, возникший из-за попадания вражеских дронов-камикадзе сегодня ночью, повреждены три здания инфраструктуры.

Об этом заявил начальник Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, "осуществлены все необходимые меры безопасности и ликвидирован пожар, возникший вследствие 6 попаданий дронов-камикадзе. Всего повреждено 3 здания инфраструктуры".

"О пострадавшем: его жизни ничего не угрожает", - заметил глава ОВА.

Кулеба проинформировал, что "органы местного самоуправления приняли решение, что сегодня в городе организуют образовательный процесс дистанционно".

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Топ комментарии

  • Vlad Cheh
    Действительно, видеороликов полно. Вместо этого дискредитируют себя словно какие-то кацапы. 30% допустимой лжи использовать против врага в локальных операциях, затем рассказывая истинное положение дел. Время уже вышло, нужно справедливо оценить ущерб и начать работу по отлову этих дронов, например аэростаты с микрофоном и триангуляцией (возможно 4-5 источников данных надо) точного положения акустически - это то что надо против мопедов. Сбивать вряд ли их проблематично, тем же самолетным дроном-перехватчиком на 50 км/ч быстрее, который сбросит перед мопедом облако ежей (готовую дипольную приманку тоже можно, только на острую сталь заменить полоски), которые повредят пропеллер и дрон упадет.
  • анатолий выборов
    72 бригада воює. б'є кацапів на фронті, та й ще і добре гамселить кацапню.
  • Hanka Panyanka
    а чому б нам не розробляти подібні дрони, вони з паперу та з карбюраторним двигуном, але ж вражають цілі на відстані 1500 км, дешеві та влучні, а в нас немає навіть нічого подібного, можна було б не чекати від американців ракет за 100 мільйонів доларів на 300 км, а зробити самим на скільки завгодно
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