Уничтожен российский беспилотник, предположительно "Орлан-10", над морем у Очакова, - ОК "Південь"

5 октября, около 11:30, над морем возле Очакова при попытке проведения воздушной разведки, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" сбит беспилотник оперативно-тактического уровня, вероятно "Орлан-10".