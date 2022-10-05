У каждого десятого украинца россияне разрушили или повредили жилье, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

10% респондентов заявили, что имеют поврежденное или разрушенное жилье в результате вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине.

Об этом директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович сообщил в ходе презентации результатов исследования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим, что только два процента (опрошенных - ред.) говорят, что их жилье разрушено, но еще восемь процентов говорят, что их жилье повреждено. То есть в целом десять процентов имеют повреждения или разрушения жилья. Это огромная цифра. И еще пять процентов не знают, не имеют информации, в каком состоянии их жилье, потому что они выехали и не возвращаются на свои территории", - сказал Антипович.

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Он отметил, есть еще часть людей, которые не знают, в каком состоянии их жилье.

"И если каждый шестой украинец имеет жилье в зоне боевых действий, то представьте себе, что будет по окончании войны, когда украинцы узнают, приедут, вернутся, увидят, когда закончится эта война, сколько еще будет преступлений. То есть это динамичный процесс", - отметил социолог.

По его словам, наибольшее количество людей, которые отвечают, что их жилье разрушено, именно из зоны боевых действий.

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"У тех 10%, которые имеют или разрушенное, или частично поврежденное жилье, мы спросили, начали ли уже какие-то работы по восстановлению жилья. Видим, что проводится капитальный ремонт или проводится частичный ремонт только у трети этих людей, две трети не начинали никакой работы. Поэтому впереди у украинцев и в принципе у государства, которое будет помогать украинцам восстанавливать свое жилье, впереди еще очень большая часть и работы, и материальных затрат", - подчеркнул Антипович.

Согласно результатам исследования, среди тех, кто потерял жилье, 18% уже подали заявление о повреждении в "Дію", 16% - в правоохранительные органы, 15% - в другие государственные институты, 67% - пока не подавали никуда заявления.

Также 39% пострадавших считают, что их дома нужно восстанавливать как можно скорее, 59% - наоборот, думают, что стоит сначала дождаться окончания войны.

Кроме того, как указано в результатах исследования, 58% тех, кто потерял жилье, планируют привлекать для восстановления прежде всего свои собственные средства, 27% рассчитывают восстановить дом за государственные средства, 12% - за средства международных организаций, 9% - за средства волонтеров, по 7% - за средства родственников или благотворительных фондов.

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Социологическое исследование на тему "Оценка ущерба, причиненного военными преступлениями россии в Украине" проведено Социологической группой "Рейтинг" 15-19 сентября 2022 года. В ходе исследования было опрошено 2 000 человек путем интервью с использованием компьютера, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Погрешность близка к 2%.