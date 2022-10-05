Экс-генерал СБУ Наумов находится под стражей в Сербии и считает, что в Украине против него расследование не ведется, - журналистка Егошина

В настоящее время экс-генерал СБУ Андрей Наумов находится под стражей в Сербии по подозрению в отмывании денег.

Об этом пишет в фейсбуке журналист программы "Схемы" Валерия Егошина, передает Цензор.НЕТ.

"Как человек, явивший миру бывшего бригадного генерала Наумова, продолжаю отслеживать его приключения, поэтому докладываю. Во-первых, он до сих пор под стражей - на днях Высший суд города Ниш (Сербия) продлил срок содержания Андрея Наумова до 2 декабря. Во-вторых, там он находится все еще по подозрению в отмывании денег (на что явно намекали драгоценные камни и деньги при задержании). Это расследование ведет спецотдел по борьбе с коррупцией Высшей прокуратуры Ниша. Сам экс-сотрудник СБУ все отрицает и впервые запросил встречу с представителями посольства Украины", - пишет журналистка.

"И, третье, мое любимое. Согласно словам представителя защиты господина Наумова, он считает, что расследований в отношении него в Украине... НЕТ, цитата: "У него нет об этом информации. Господин Наумов все время утверждал, что против него в Украине не проводилось ни одного процесса или расследования". Но самое интересное в этой ситуации другое. Очевидно, сербское расследование завязано также и на украинских делах, по крайней мере они запросили некоторые документы и ожидают ответа", – добавляет Егошина.

Она также акцентирует внимание на том, что ей сложнее узнать, что происходит в украинском правовом поле, чем в зарубежном.

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"Наши запросы в Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора остались без ответа по существу. Служба безопасности Украины исторически эти вопросы не комментирует - как во время "хозяйствования" Наумова в службе, так и после (справедливости ради, по моей информации, и расследований в отношении него в системе службы сейчас нет). Да, это было красиво, когда после нашего со Схемы: коррупция в деталях - RFERL репортинга относительно бегства Наумова и обысков президент Владимир Зеленский отреагировал быстро и публично, но время проходит и общество заслуживает знать, что происходит с делом по человеку, который во время полномасштабного вторжения попал в мировые заголовки, презентуя как саму спецслужбу, так и всю Украину в сомнительном свете", - резюмирует журналистка.

Ранее СМИ сообщали о выезде экс-чиновника СБУ за границу накануне полномасштабного вторжения России в Украину и расследовании вероятной передачи данных по ЧАЭС российским спецслужбам.

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