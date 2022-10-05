Защитник Украины Виталий Стадник погиб на войне с россиянами

Виталий Стадник являлся начальником управления Тернопольской областной прокуратуры. У него остались трое несовершеннолетних детей.

О гибели Стадника сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Коллектив органов прокуратуры глубоко скорбит по непоправимой потере - гибели на войне коллеги - 39-летнего Виталия Олеговича Стадника", - говорится в сообщении.

Виталий Стадник погиб в Херсонской области 1 октября во время выполнения боевого задания.

"Виталий Стадник более 17 лет работал в органах прокуратуры Тернопольской области. Все помнят его спокойного, взвешенного, надежного и уверенного в своих силах, а также всегда готового прийти на помощь", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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