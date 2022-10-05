Новости

Нардеп ОПЗЖ Кузьмин уведомлен о подозрении в госизмене, - ГБР

8 04963
Нардеп ОПЗЖ Кузьмин уведомлен о подозрении в госизмене, - ГБР
Нардепу ОПЗЖ Ренату Кузьмину сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.

"В частности, начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер. Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственное предательство) за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается местонахождение Рената Кузьмина, в том числе проведено более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.

Досудебное расследование продолжается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во Львовской области будут судить организаторов преступной группы, переправлявшей военнообязанных за границу за 6 тысяч долларов. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Та все опзж повинно бути за гратами, це тільки в нашій країні так лояльно ставляться до зрадників, бо у владі їх до фіга, то ж і оберігають.
  • Tommy Lee
    смішно. Та такий собі "портнов", що в десятки разів небезпечніший за цього примітивного пропагандиста, при блаЗЄнських три роки керував всією правоохоронною та судовою системою, включно з НАБУ та ДБР. Може ще й зараз керує, зважаючи на те, що Львова з кацапським паспортом не можуть усунути з посади.
  • Олександр Дніпро
    "Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави."

Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости