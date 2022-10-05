ОЭСР признала Украину потенциальным членом Организации, - Шмыгаль

Заявка на вступление Украины генеральному секретарю ОЭСР Матиасу Корману была подана в июле этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начинает начальный диалог по вступлению Украины. После этого Совет ОЭСР перейдет к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты.

"Господин Корман сегодня сообщил, что Организация начинает начальный диалог по вступлению Украины. После этого Совет ОЭСР перейдет к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты. Также работаем над скорейшим открытием офиса ОЭСР в Украине", - сообщил Шмыгаль.

Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым "клубом успешных стран", на который приходится более 62% мирового ВВП. Принятие Украины в круг развитых государств, прежде всего, является важным маркером готовности нашей страны к вступлению в ЕС и сигналом для иностранных компаний, что Украина — перспективное место для инвестиций и развития бизнеса.

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