В российских регионах начали жаловаться на нехватку средств для выплат мобилизованным, - росСМИ
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В Омской области не хватает средств для единовременной выплаты мобилизованным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что регион испытывает трудности с выделением средств на выплаты мобилизованным россиянам.
"Эта проблема с отсутствием средств на единовременные выплаты очень болезненна", - заявил Бурков.
Дефицит бюджета Омской области составляет 12 млрд рублей. По уровню бюджетной обеспеченности регион спустился с 29-го на 51-е место. По словам Буркова, неизвестно, из каких средств придется выплачивать зарплату жителям.