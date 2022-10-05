"Меня результаты "референдумов" самого удивили", - Путин

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что результаты так называемых "референдумов", состоявшихся на оккупированных Россией территориях Украины, стали неожиданностью для него самого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова Путина цитирует информагентство РИА-Новости.

"Меня результаты референдумов, честно говоря, самого даже не только порадовали, но и удивили – все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить.... результат, конечно, более чем убедителен, и он абсолютно прозрачен, этот результат и не подлежит никакому сомнению", - убеждает российский диктатор.

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