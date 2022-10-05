Для получения гражданства Украины необходимо будет сдать экзамен по знанию Конституции, истории Украины и украинского языка: Комитет Рады поддержал законопроект
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Комитет Рады поддержал законопроект, согласно которому гражданство Украины будет предоставляться лицам, которые успешно сдадут тест на знание истории Украины, Конституции и языка.
Об этом сообщил нардеп "Слуги народа" Роман Грищук, передает Цензор.НЕТ.
"Хочешь гражданство Украины – сдай тест на Историю Украины, знание Конституции и украинского языка. Только что на комитете поддержали соответствующий законопроект. Скоро голосование в Верховной Раде", - отметил парламентарий.
По словам Грищука, законопроект разработал Кабмин как исполнение просьбы президента.
"Президенту эту идею донесли граждане Украины петицией, набравшей 26 578 подписей", - добавил нардеп.