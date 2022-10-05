Для получения гражданства Украины необходимо будет сдать экзамен по знанию Конституции, истории Украины и украинского языка: Комитет Рады поддержал законопроект

Комитет Рады поддержал законопроект, согласно которому гражданство Украины будет предоставляться лицам, которые успешно сдадут тест на знание истории Украины, Конституции и языка.