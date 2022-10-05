Мобилизация 300 тыс. человек не позволит РФ быстро проводить наступление, но они будут пытаться получить численное преимущество по определенным направлениям, - Бутусов. ВИДЕО

РФ не остановится на мобилизации 300 тыс. человек и направит минимум 500-700 тыс. мобилизованных на фронт.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в интервью Радио НВ.

По его словам, армия РФ до сих пор сохраняет преимущество в количестве танков, артиллерии и боерипасов.

"Имеет возможность укрепить свою оборону и стабилизировать ее на определенном рубеже. Сопротивление российской армии еще не подорвано, они еще не теряют управляемость и они еще пытаются за счет введения свежих сил активно действовать. Но я не думаю, что эти мобилизованные дадут возможность россиянам быстро проводить какие-то значительные наступательные операции. Эти мобилизованные - это еще такой материал, который будет проходить естественный отбор, из-за больших потерь. Россия, я думаю, после первой волны будет продолжать мобилизацию. Они не остановятся на 300 тыс. Надо понимать, что перед нами реальная угроза, когда Россия сможет как минимум до 500-700 тыс. человек еще направить на фронт, чтобы лишить нас численного преимущества и получить самим численное преимущество на определенных направлениях", – объяснил журналист.

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