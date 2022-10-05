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Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России

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Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России
Президент РФ Владимир Путин своим указом поручил взять запорожскую АЭС под контроль России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кремля.

Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России 01

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Своим "указом" Путин поручил российскому правительству обеспечить "принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской АЭС и другого имущества, необходимого для осуществления ее деятельности". Также предприняты меры по созданию "федерального государственного унитарного предприятия "Запорожской АЭС".

Путин поручил правительству РФ определить особенности эксплуатации, выдачи лицензий и других аспектов регулирования деятельности "акционерного общества "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" на период до 2028 года.

В Росэнергоатоме заявили, что Запорожскую АЭС "возглавил" бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко. Также там сообщили, что в ближайшее время все сотрудники ЗАЭС будут "трудоустроены" в штат новой "эксплуатирующей организации" с сохранением зарплаты.

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Топ комментарии

  • Колян Коляныч
    И какой передаст будет передавать??
  • Right Right 2d264255
    До того що Єрмак здав кацапам Південь
  • Олександр Дніпро
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