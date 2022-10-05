ВСУ ударили по херсонской гостинице, в которой разместились ФСБшники и военные высокопоставленные чиновники РФ, уничтожены 7 оккупантов, - Хлань

В оккупированном Херсоне был "прилет" в гостиницу, где находились военные чиновники РФ и представители ФСБ.

Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, информирует Цензор.НЕТ.

"Что ж, российские оккупанты - любители сауны и бассейна - отдыхали. Сегодня был прилет в гостиницу "Нинель" в Херсоне, где сотрудники ФСБ и военные высокопоставленные чиновники облюбовали себе местечко. Местные сообщают о 5 двухсотых среди первых и 2 среди вторых. Семеро оккупантов отправились на концерт Кобзона, - говорится в сообщении.

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