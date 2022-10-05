На фронте погиб Вячеслав Зайцев – ветеран-защитник ДАПа, ученый, депутат Запорожского горсовета, - Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко обнародовал информацию о гибели на фронте украинского воина Вячеслава Зайцева. В 2014 году он был среди "киборгов" – защитников Донецкого аэропорта. Вернувшись в родное Запорожье, работал научным сотрудником в заповеднике "Хортица". От партии "Европейская Солидарность" был избран депутатом городского совета Запорожья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко написал в фейсбуке.

Он отметил: "Еще одна потеря для нашей команды и для всей Украины...

Он защищал свою родную Хортицу и всю Украину. Известие о гибели Вячеслава Зайцева, как гром среди ясного неба. В родном Запорожье его знает каждый как очень честного и доброго человека. Да и для города он сделал многое — как ученый, исследуя памятники Запорожского казачества, и как депутат городского совета от "Европейской Солидарности". Вячеслав до последнего вздоха служил своему государству и защищал его.

Помню, как, будучи президентом, имел честь пожать руку и наградить орденом "За мужество" бесстрашного защитника Донецкого аэропорта. Когда он ушел в 2014 году защищать Украину, то выбрал для этого самые горячие точки. А вернувшись потом домой, присоединился к нашей команде как депутат, защищал интересы ветеранов АТО, вел научную деятельность.

В феврале снова взял в руки оружие, пойдя на фронт в рядах Вооруженных Сил Украины.

Вячеслав погиб в бою. У него осталась жена и дочь. Мои искренние соболезнования семье и близким. Вечная память Герою…"

Вячеслав Зайцев являлся автором Цензор.НЕТ, вел свой блог.

Фото - Виктория Ясинская