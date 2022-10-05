Участие в парламентском саммите "Крымской платформы" в хорватском Загребе подтвердили более 30 спикеров национальных парламентов, - Стефанчук

Более 30 спикеров парламентов и руководителей межпарламентских объединений и ассамблей подтвердили свое участие в первом парламентском саммите международной "Крымской платформы".

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Саммит призван активизировать парламентское измерение работы, которое осуществляется Украиной совместно с международными партнерами в вопросе деоккупации Крыма. И на примере украинского Крыма мы должны обсудить вопросы глобальной безопасности", - отметил Стефанчук.

Он также сообщил, что во время телефонного разговора с главой палаты представителей Федерального парламента Королевства Бельгия Элиан Тильё отметил важность для Украины участия Бельгии в саммите "Крымской платформы".

Как сообщалось, первый парламентский саммит "Крымской платформы" планируется провести 25 октября в Загребе (Хорватия).

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