Российские оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины, - глава облсовета Лукашук

Ситуация безопасности на Днепропетровщине остается напряженной. Оккупанты обстреляли Никопольский и Новомосковский районы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Укринформ.

"В Никопольском районе оккупанты из ствольной артиллерии ударили по Красногригорьевской громаде. Без пострадавших", - написал он.

Также отмечается, что российская армия ударила по Новомосковскому району. Там был зафиксирован прилет ракеты. Специалисты производят идентификацию обломков. Пострадавших среди населения нет. Остальные районы Днепропетровщины – без чрезвычайных ситуаций.

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