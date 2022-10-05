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Зеленский и Столтенберг обсудили дальнейшие шаги на пути Украины в НАТО

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Зеленский и Столтенберг обсудили дальнейшие шаги на пути Украины в НАТО
Президент Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшие шаги на пути евроатлантической интеграции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На постоянной связи с нашими стратегическими партнерами. Провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Скоординировали дальнейшие шаги на пути евроатлантической интеграции Украины", – отметил Зеленский в твиттере.

"Провел разговор с Президентом Зеленским и похвалил храбрый украинский народ и силы за поразительный прогресс в отвоевании своей территории от российских агрессоров", - написал генсек НАТО в твиттере.

Столтенберг добавил, что Россия должна остановить начавшуюся войну, а НАТО будет усиливать поддержку Украины столько, сколько потребуется.

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Напомним, 30 сентября Президент Украины Владимир Зеленский, Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и Премьер-министр Денис Шмыгаль подписали заявку о вступлении Украины в НАТО по ускоренной процедуре.

Топ комментарии

  • Urs
    Про "вступ Зеленського до НАТО"

    Зеленський не мислить - він пародіює мислення.Зеленський не працює - він створює інформаційні приводи відповідно до жанру шоу. Зеленський не діє - він переходить від одного інформаційного приводу до іншого. Зеленський має лише один план - утримати владу. Методи та засоби не важливі.
    Стаття 10 Північноатлантичного договору, підписаного в Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року, передбачає єдину процедуру вступу
    " Сторони можуть за одностайною згодою запросити приєднатися до цього Договору будь-яку іншу європейську державу, здатну втілювати у життя принципи цього Договору і сприяти безпеці у Північноатлантичному регіоні. Будь-яка запрошена таким чином держава може стати Стороною у цьому Договорі шляхом передачі свого документа про приєднання на збереження урядові Сполучених Штатів Америки. Уряд Сполучених Штатів Америки повідомить кожну із Сторін про депонування у нього кожного такого документа про приєднання."
    Інших офіційних процедур просто не існує.
    Це означає, що попередньою умовою вступу є проведення дипломатичних консультацій і отримання згоди ВСІХ країн-членів НАТО.
    На 01.10.2022 р. ЖОДНИХ консультацій з цього питання керівництво України не проводило і не анонсувало.
    Все інше можна вважати піар-заходом Зеленського і його політичної партії.
  • Ksenia VB
  • Urs
    Украина хочет вступить в НАТО по такой же процедуре, как Финляндия и Швеция, - об этом сообщил замглавы ОП Игорь Жовква в эфире зелемарафона

    Странно, что Игорь Жовква, как представитель власти, не сказал, что Украина хочет бороться с коррупцией, как Финляндия и Швеция. Странно, что промолчал и многом другом. И да, согласно Индексу восприятия коррупции, составленному Transparency International в прошлом году, Финляндия занимает 1-е, а Швеция 4-ое место среди 180 стран мира по уровню неприятия коррупции. Украина занимает 122-е место. Кстати, в 2018 году Украина была на 120-ом месте. Хочу напомнить слова Джо Байдена, сказанные им на саммите НАТО 15 июня 2021 года о причинах невозможности ускоренного принятия Украины в Альянс: "Соответствие критериям - вот в чем дело. Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий." И кстати, на осенний саммит 2019 года наш президент не поехал (как говорят в народе - "забил ***"). До осени 2019 года наша заявка действовала, Совет принимал законы, мы двигались по плану. Осенью 2019 года был саммит НАТО, нужно было ехать и получать дальнейшие пункты плана. А мы, точнее зеленский, проигнорировали Саммит и не поехали, потому что с путиным президент хотел встретиться. К тому же, и представителя Украины в НАТО по этой же причине не назначили. А потом начали задавать вопросы, почему мы не там? Заявку хотя бы снова подайте! Процедуры ради нас менять не будут. А теперь избиратель все и выгребает.

    Обо всем этом у нас не любят вспоминать и поэтому власть про такие "мелочи" стеснительно умолчала. А это многое бы объяснило и показало позицию власти. Но ведь проще не бороться с коррупцией, блокировать выборы руководителей антикоррупционных структур в Украине, манипулировать и недоговаривать. И общество об этом не очень любит вспоминать. Поэтому мы и на 122 месте. Увы.
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