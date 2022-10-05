Зеленский и Столтенберг обсудили дальнейшие шаги на пути Украины в НАТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На постоянной связи с нашими стратегическими партнерами. Провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Скоординировали дальнейшие шаги на пути евроатлантической интеграции Украины", – отметил Зеленский в твиттере.
"Провел разговор с Президентом Зеленским и похвалил храбрый украинский народ и силы за поразительный прогресс в отвоевании своей территории от российских агрессоров", - написал генсек НАТО в твиттере.
Столтенберг добавил, что Россия должна остановить начавшуюся войну, а НАТО будет усиливать поддержку Украины столько, сколько потребуется.
Напомним, 30 сентября Президент Украины Владимир Зеленский, Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и Премьер-министр Денис Шмыгаль подписали заявку о вступлении Украины в НАТО по ускоренной процедуре.