Зеленский и Столтенберг обсудили дальнейшие шаги на пути Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшие шаги на пути евроатлантической интеграции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На постоянной связи с нашими стратегическими партнерами. Провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Скоординировали дальнейшие шаги на пути евроатлантической интеграции Украины", – отметил Зеленский в твиттере.

"Провел разговор с Президентом Зеленским и похвалил храбрый украинский народ и силы за поразительный прогресс в отвоевании своей территории от российских агрессоров", - написал генсек НАТО в твиттере.

Столтенберг добавил, что Россия должна остановить начавшуюся войну, а НАТО будет усиливать поддержку Украины столько, сколько потребуется.

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Напомним, 30 сентября Президент Украины Владимир Зеленский, Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и Премьер-министр Денис Шмыгаль подписали заявку о вступлении Украины в НАТО по ускоренной процедуре.