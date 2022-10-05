Украина призывает ввести санкции против "Росатома" из-за попытки присвоения Запорожской АЭС, - МИД

Министерство иностранных дел Украины рассматривает как ничтожный указ президента РФ Владимира Путина о "принятии в федеральную собственность" временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Долгий перечень преступлений и грубых нарушений Россией международного права с начала ее полномасштабной агрессии против Украины сегодня пополнился еще одним злодеянием – незаконной попыткой взять под управление Запорожскую атомную электростанцию. Рассматриваем соответствующий указ президента РФ по этому поводу ничтожным", - отметили в МИД. Подчеркивается, что это преступление еще больше усугубляет риски и угрозы в сфере ядерной безопасности, вызванные российской оккупацией ЗАЭС.

МИД предлагает Европейскому Союзу, государствам "большой семерки" и другим партнерам безотлагательно рассмотреть введение санкций против российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институций, а также других ключевых факторов атомной энергетики РФ.

Также МИД призывает страны-члены Международного агентства по атомной энергии ограничить сотрудничество в рамках любых проектов с Россией, которая прибегает к нескрываемому ядерному шантажу всего мира, а также рассчитывает на четкую позицию и инициативную роль в этих вопросах со стороны Генерального директора МАГАТЭ.

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"Предупреждаем граждан России, которые будут выполнять преступные приказы о присвоении объекта гражданской ядерной инфраструктуры Украины, об уголовной ответственности за свои незаконные действия и необратимость наказания. Требуем от российской стороны обеспечить безопасность и неприкосновенность граждан Украины, продолжающих выполнять критические функции на атомной электростанции", - подчеркнули в МИД.

Отмечается необходимость максимальной мобилизации усилий всех членов мирового сообщества с целью обеспечения скорейшей деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под контроль Украины как единственного способа устранения нынешних угроз ядерной безопасности.

Напомним, 5 октября Путин подписал указ, согласно которому правительство РФ должно обеспечить "принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской АЭС и другого имущества, необходимого для осуществления ее деятельности".