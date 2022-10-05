Россияне в течение 5 октября трижды обстреляли Сумщину, - ОВА

Руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий обнародовал информацию об обстрелах области со стороны России 5 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Живицкий отметил: "Ситуация по состоянию на 22:00 5 октября 2022 г. За день было 3 обстрела территории Эсманской и Середино-Будской громад. Всего 35 приходов. Били из ствольной артиллерии и минометов. В результате минометного обстрела в одном из сел Середино-Будской громады повреждена крыша сарая и выбиты окна в веранде дома. Без жертв".

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