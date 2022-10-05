Россияне вывезли в неизвестном направлении более 1000 украинских беженцев, которые ждали на границе с Эстонией

Более тысячи украинских беженцев, собравшихся за юго-восточной границей Эстонии, россияне вывезли на грузовиках в неизвестном направлении.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Как отмечается, Агентство полиции и охраны границ Эстонии (АПП) пытается выяснить судьбу украинцев.

"У границы ожидало чуть более тысячи человек, но сегодня их уже нет – их посадили в грузовики и вывезли, – сказал Ляенеметс. – Мы не знаем, куда их вывезли. Сейчас полиция и Департамент пограничной охраны работают над получением этой информации".

По словам министра, АПП использует беспилотники, чтобы определить, куда отправили российские власти беженцев.

Начальник пограничного пункта Питер Маран предположил, что беженцам могли предоставить временное жилье российские волонтеры, чтобы люди, несколько дней проведшие на улице, не мерзли.

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Глава МВД Эстонии не исключает подготовку Россией провокации – попытки массового незаконного пересечения границы. Он выразил опасение, что при таком сценарии к реальным беженцам могут присоединиться граждане России, а также агенты российских спецслужб. Однако точной информации о местонахождении украинцев пока нет.