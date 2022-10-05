Германия передала Украине две ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2

Правительство Германии в рамках пакета военной помощи в течение последней недели передало Украине две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2.

Об этом свидетельствует информация на сайте правительства ФРГ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В августе Украина получила от Германии три Bergerpanzer 2, таким образом в общей сложности их было передано пять.

Bergerpanzer 2 разработана на базе боевого танка Leopard 1. Она обеспечивает восстановление поврежденных в бою машин, поддержку в установке и демонтаже двигателей и башен. Корпус ремонтно-эвакуационной машины состоит из сварной броневой стали. Вооружение, прежде всего, предназначено для самообороны и состоит из пулемета и дымовых пушек. Bergerpanzer 2 рассчитана на экипаж в четыре человека.

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