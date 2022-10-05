Стоматолог с Харьковщины заявил, что коробка с вырванными зубами похожа на ту, которую у него отобрали российские оккупанты для того, чтобы пугать людей

Стоматолог из Харьковской области заявил, что коробка со стальными зубами желтого цвета (похожими на золотые) была отобрана у него оккупантами для того, чтобы ею пугать людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты издания Bild, побывавшие в селе Пески-Радьковские на Харьковщине.

Там они встретили местного стоматолога и показали ему фото зубов в коробке, ранее опубликованные начальником следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергеем Болвиновым, а также Минобороны Украины.

"Зубы похожи на украденные из моего кабинета, мой дом россияне разграбили. Они – от людей, которых я лечил все эти годы. Я вынул эти зубы", – сказал им о фотографии местный стоматолог Сергей (по его словам, он единственный стоматолог в деревне).

Врач подозревает, что россияне украли зубы, потому что думали, что они из золота (на самом деле это нержавеющая сталь) и чтобы запугать украинцев. "Мне сообщили соседние жители, якобы россияне этим пугали людей", – сообщил Сергей.

Также Сергей показал журналистам и другую свою коллекцию зубов.

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