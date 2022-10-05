Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу, что может подорвать план по ограничению цен на российскую нефть, - The Wall Street Journal

По данным The Wall Street Journal, Организация стран-экспортеров нефти, а также группы ее союзников во главе с Россией в формате ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это решение может подорвать план стран G7 относительно ограничения цен на российскую нефть на мировом рынке в контексте экономической битвы Запада с Москвой", - отмечается в сообщении.

При этом обращается внимание на то, что решение ОПЕК+ было принято менее чем через три месяца после того, как президент США Джо Байден посетил Саудовскую Аравию – де-факто лидера ОПЕК, чтобы договориться об увеличении добычи нефти и снижении ее цены.

В этой связи советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан выступил в среду с реакцией официального Вашингтона на решение нефтяного картеля, назвав его "недальновидным", особенно на фоне агрессии Путина против Украины.

"В момент, когда сохранение объемов глобальных поставок энергии имеет первостепенное значение, это решение будет иметь наиболее негативное влияние на страны с низким и средним уровнем дохода, которые уже страдают от высоких цен на энергоносители", - подчеркнул Салливан. Он также сообщил, что в связи с нынешним развитием ситуации администрация Байдена проведет консультации с Конгрессом США относительно привлечения дополнительных инструментов и полномочий с целью уменьшения контроля ОПЕК над ценами на энергоносители.

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Отмечается, что подобных сокращений квот на добычу нефти со стороны ОПЕК+ не было с апреля 2020 года, когда это произошло на фоне вынужденного уменьшения потребления энергоносителей в начале пандемии. По оценкам аналитиков, таким образом, ОПЕК+ намерена сохранить тенденции повышенных цен на нефть и нефтепродукты.