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Глава Европарламента Метсола призвала страны ЕС начать поставки танков в Украину

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Глава Европарламента Метсола призвала страны ЕС начать поставки танков в Украину
Страны Евросоюза должны начать поставку танков для украинских военных. Это поможет им деоккупировать захваченную Россией территорию.

Об этом заявила глава Европарламента Роберта Метсола, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Украинцам нужно оружие, которым они могут бороться, чтобы вернуть свою территорию, а это значит, например, танки Leopard II, которые есть у нескольких стран-членов", - подчеркнула Метсола.

Она добавила, что дискуссии о поставках танков должны стать ключевыми для ЕС на фоне эскалации со стороны России и успешного контрнаступления украинских военных. По словам главы Европарламента, страны, которые согласятся начать поставки танков для ВСУ, получат компенсацию из Европейского фонда мира.

Также Метсола подчеркнула, что передача танков Leopard Украине "не приведет к значительному понижению" общей обороноспособности отдельных стран. Она отметила, что повторит свой призыв на саммите в Праге 7 октября, на котором будут присутствовать лидеры ЕС.

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Топ комментарии

  • Aks World
    В Пентагоне заявили, что в общем всеми странами нам будет дано 1000 танков и БМП (не по 1000, а в общем 1000, именно чего сколько не сказали).

    Для освобождения Юга хватит
  • три - пятнадцать
    шановна пані Роберта має неабияку рацію.
  • Don Bessam dc0e2bc1
    у девушек бывает просветление...
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