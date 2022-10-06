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Российские власти назначили "куратора" оккупированных территорий

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Российские власти назначили "куратора" оккупированных территорий
Российские власти назначили куратора аннексированных территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

В российском правительстве курировать "развитие новых территорий" было поручено Вадиму Васильеву. Он также назначен замминистра строительства и ЖКХ России.

Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Васильев до мая занимал должность и.о директора департамента межбюджетных отношений Минфина РФ.

Российский министр строительства Ирек Файзуллин рассказал, что на этой неделе в ведомстве появилось 116 новых сотрудников. Это связано, в частности, с тем, что "социально-экономическое развитие новых территорий поставлено в обязанности Минстроя".

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Топ комментарии

  • Amber
    Москальня -це не люди , а генетичне сміття без роду і племені ,
    яке потрібно знищити 😠
  • Al Serh
    Поздоровляємо з долученням до списку військових злочинців!
  • Amber
    Кацапи , забудьте про нові територіі назавжди , бо вас тут всіх знищимо !!
    Наведіть лад на своіх безкрайних територіях , де панує срань і п'янь !!


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