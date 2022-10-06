Оккупанты ударили ракетами по Запорожью, возникли пожары, разрушены жилые дома, под завалами люди, - ОВА

Оккупанты в очередной раз нанесли ракетные удары по Запорожью.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями врага стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется. Находитесь в укрытиях!", - отметил он.

"В результате вражеских атак возникли пожары в городе. Разрушениям подверглись жилые домам. Точное количество пострадавших еще не известно.

На месте событий уже работают спасатели", - позже добавил глава региона.

В свою очередь, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в городе горят жилые дома.

"Враг атаковал Запорожье. Горят жилые дома. На месте работают соответствующие службы. Информация о пострадавших выясняется", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удар по Запорожью: рашисты били "Искандерами", одна ракета обезврежена над городом. ФОТОрепортаж

"Враг направил ракеты в жилые дома Запорожья. Они получили значительные разрушения. Есть пострадавшие. Спасатели уже достают людей из-под завалов", - только что заметил Старух.